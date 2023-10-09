صلاح الدين.. خلاف بين شابين ينتهي بإصابة أحدهما بجروح خطيرة

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان خلافاً على مبلغ مالي انتهى بشجار بين شابين في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، مشيرا الى ان احدهما حالته خطيرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "خلافا على مبلغ مالي بين شابين تطور الى مشاجرة استخدم بها السلاح الأبيض نوع (سكين)، مما أدت إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".



وأضاف، ان "الشاب مازال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".