بغداد تحتضن معرضاً سنوياً للشباب

احتضت بغداد، اليوم الاثنين، معرضاً سنوياً للشباب أقامته دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وشهد المعرض الذي افتتحه المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي، عرض (61) عملاً تشكيلياً توزعت بين فنون الرسم والنحت بمشاركة (75) فناناً تشكيلياً واعداً.

واعتبر العبادي أن "المعرض الذي يقام برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار، هو إضافة فنية إبداعية جديدة تضاف إلى حركة التشكيل العراقي من خلال تنوع الأعمال الفنية المشاركة وتعدد أساليب مدارسها التي أجادت بصناعتها أيادٍ فنيةٍ واعدة أمامها قادم المستقبل الزاهر".

وكشف عن "الأعمال الفنية والأسماء الفائزة الثلاثة الأولى والتي اختيرت من قبل لجنة فنية شكلتها الدائرة ضمت مجموعة من الأساتذة والاكاديميين المتخصصين"، موضحاً أن "الفائز بالمركز الأول الفنان علاء الدين محمد، والمركز الثاني الفنان حيدر فاخر، اما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان حيدر عرب".

وأشار العبادي الى "عمل دائرة الفنون الفاعل في رسم خارطة المشهد التشكيلي العراقي بإعتبارها الراعي الرسمي للحركة الفنية التشكيلية التي يوجب عليها تقديم الدعم والمساعدة للفنانين والمؤسسات والمنظمات الفنية وذلك بفتحها امامهم ابواب معارضها المتعددة خاصة بعد قرب الإنتهاء من إنجاز مرحلة إعادة تأهيل قاعة "بيت أكيتو" في ساحة الاحتفالات الكبرى"، مؤكداً أنها "ستشهد برامج متميزة لمعارض فنية نوعية لكبار الفنانين العراقيين".