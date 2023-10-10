إخماد حريق بسوق رأس الجسر في كركوك (صور)

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا أخمدت حادث حريق اندلع داخل محل ومخازن للملابس المستعملة في سوق رأس الجسر في محافظة كركوك".وأضافت، أن "فرق الدفاع طوقت وعزلت موقع الحريق عن أرجاء السوق التجاري، وأكملت الفرق مهام الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".