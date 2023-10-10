بيان متداول للسيد السيستاني يدعو فيه المسلمين لنصرة فلسطين.. ما حقيقته؟

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أوضحت أن "البيان المتداول قديم، إذ أن النص المُضمّن في المنشور المتداول والمنسوب للسيد السيستاني هو قديم، ومُقتطف من بيان سبق أن صدر عن مكتب السيستاني عام 2002، بعد اعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني في مخيم (جنين) في العام المذكور، وليس بمناسبة الأحداث الحاصلة مؤخراً.حيث جاء في البيان الصادر عام 2002: "نهيب بالمسلمين كافة أن يهبّوا لنجدة الشعب الفلسطيني المسلم ويستجيبوا لصرخات الاستغاثة المتعالية منهم ويبذلوا قصارى جهدهم وإمكاناتهم في ردع المعتدين عليهم واسترداد حقوقهم المغتصبة وإنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي الغزاة الغاصبين"، وهو ذاته النص في المنشور المتداول.وأيضاَ، لم يصدر عن مكتب السيد السيستاني أي بيان مماثل لما موجود في المنشور المتداول حتى لحظة كتابة هذا المقال.هذا وسبق أن صدر عن السيستاني عدة بيانات مؤيدة للشعب الفلسطيني، منها بيان صدر عام 2008، جاء فيه: ان الامتين العربية والاسلامية مطالبتان ازيد من اي وقت مضى باتخاذ مواقف عملية في سبيل وقف هذا العدوان المتواصل وكسر الحصار الظالم المفروض على هذا الشعب الابي".وبيان صدر عام 2021، جاء فيه: "تؤكد المرجعية الدينية - مرة أخرى - مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين".