الداخلية تُحدد موعد تبديل لوحات العجلات.. ماذا عن مركبات الفحص المؤقت؟

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشمري ترأس اجتماعاً للاستماع الى الموقف المروري خلال شهر أيلول الماضي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشار الوزارة الأمني ومدير عام المرور ومدراء المرور في بغداد والمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، فضلا عن عدد من المدراء في الوزارة".وناقش المجتمعون "الحوادث المرورية والإجراءات المتخذة، ووجه الوزير مدراء المرور بـ"إيجاد المعالجات لهذه الحوادث والقيام بكشف مستمر ضمن قاطع مسؤوليتهم ومعالجة العلامات المرورية وتخطيط مناطق العبور والتأكيد على الالتزام بالإشارات المرورية وتوفير الطاقة الكهربائية لها، فضلاً عن محاسبة المخالفين"، مشدداً في الوقت ذاته بـ"تواجد مدراء وآمري القواطع في الشارع خلال أوقات الذروة وتخصيص ضابط لمتابعة الكاميرات ومشاهدة المناطق المزدحمة ومعالجتها".وأشار البيان الى "تحديد العام المقبل موعداً لتبديل لوحات العجلات"، مبيناً أنه "سيتم حجز أية مركبة تحمل رقم (فحص مؤقت) ، ومنع الدراجات التي لا تحمل أوراقا أصولية من السير بعد أوقات الدوام الرسمي اعتباراً من تأريخ 20-10-2023 لغرض تسجيلها خلال أوقات الدوام الرسمي.".كما شدد المجتمعون على "جميع شركات التوصيل (الدلڤري) تسجيل دراجاتهم، وامتلاك صاحب الدراجة إجازة سياقة، وكذلك الحجز الفوري للسيارات التي تصدر أصواتاً عالية وتسبب إزعاجاً للمواطنين، والتأكيد على الإسراع في بناء قواطع الطوارئ للمرور بالطرق الخارجية".