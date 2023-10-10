"تتضمن تبادل أساتذة وطلبة".. جامعة إيرانية توقع مذكرات مع 5 جامعات عراقية

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، وقعت هذه الوثائق على هامش اقامة الاسبوع العلمي الدولي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق بمشاركة 25 جامعة عراقية واقيم في مدينة مشهد.وأجرى رئيس جامعة أورمية، أحمد علي جانبور أثناء حضوره هذا الحدث العلمي الدولي الكبير، محادثات مكثفة مع رؤساء جامعات بغداد والعراقية والعين والموصل وبابل، وتمخضت عن توقيع خمس وثائق تعاون علمي دولي مع الجامعات العراقية.وتتضمن وثائق التعاون تبادل الأساتذة والطلاب، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة، وإقامة فعاليات ثقافية ورياضية، ومؤتمرات دولية مشتركة.