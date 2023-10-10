يمكنها توليد نحو 45 ميكا واط.. تفاصيل تدوير النفايات إلى كهرباء في بغداد

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، ان "42 مستثمرا قدموا ملفاتهم إلى هيئة الاستثمار الوطنية للتنافس على استثمار النفايات في محافظة بغداد، التي تقدر يوميا بـ 9 آلاف طن، منوها بأن الهيئة اجتمعت لاختيار من 9 إلى 11 مستثمرا وفق المعايير والبيانات التي حددوها، وفقا لصحيفة الرسمية.وبين أن المستثمرين قدموا عروضهم وسيتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لشراء الطاقة من الفائز بالعرض، وأن العروض التي قدمت تتضمن البيع بـ 12 سنتا للكيلو واط الواحد.وأضاف أن السعر مغر ومعمول به في كل دول العالم لشراء الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا الإجراء جاء بتوجيه من رئيس الوزراء بضرورة معالجة ملف النفايات بأسرع وقت ممكن.وتابع أن المستثمرين سينشئون محارق لمعالجة النفايات واستخراج غازات صديقة للبيئة من الجيل الرابع أو الخامس الذي تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا واليابان والصين، مضيفا أن كمية النفايات التي تخرج من العاصمة يوميا المقدرة بـ 9 آلاف طن، يمكنها توليد نحو 45 ميكا واط وبيعها لوزارة الكهرباء للاستفادة منها بعد ربطها بالشبكة الوطنية.