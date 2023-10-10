الكشف عن عدد الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الإيرانية

وقال عبد الزهرة في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، إن "تبادل الخبرات بين البلدين مهم وله أثر إيجابي على العلاقات بين البلدين، حيث يدرس اليوم أكثر من 70 ألف طالب عراقي في إيران وتعزيز التعاون الأكاديمي مهم جدا في هذا الصدد".واضاف: "كان لدينا العديد من التعاون في الماضي وافتتاح فرع من جامعة طهران في العراق هو أحد أوجه هذا التعاون العلمي".وصرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، في وقت سابق بأن عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين يواصلون دراستهم في المعاهد والجامعات الإيرانية.