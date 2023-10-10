"منع سير الدراجات النارية غير المسجلة".. المرور تصدر تنويهاً جديداً

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي، تم منع سير الدراجات النارية غير المسجلة بعد انتهاء الدوام الرسمي، اعتباراً من تاريخ 20-10، كما ويسمح بتجوال الدراجات النارية غير المسجلة أثناء الدوام الرسمي لغرض تسجيلها في مجمعات التسجيل ولغاية 1-12".وتابع البيان: "كما تم التوجيه بمنع تام لسير الدراجات النارية غير المسجلة اعتباراً من تاريخ 1-12 وأحالتها إلى الهيئة العامة للجمارك بدعوى جمركية".ودعا البيان، مالكي الدراجات النارية إلى "الإسراع بتسجيل دراجاتهم النارية قبل 1-12-2023".