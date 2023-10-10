السومرية نيوز – سياسة



نشر حسابًا موثقًا باللون الرمادي المخصص للحسابات الحكومية او المنظمات متعددة الاطراف باسم رغد صدام حسين، على منصة إكس منشوراً يدعم إسرائيل.

الحساب الموثق باسم رغد، نشر نصه الآتي: "ندعم دولة اسرائيل في ردها على غزة ونؤكد دعمنا في ردع الاعداء الحماسيون وقصف مقراتهم ومنطلق اعتداءاتهم".



مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، كشفت حقيقية الامر، قائلة: "الحساب والمنشور مزيفان، إذ أن الحساب الذي شارك هذا المنشور على منصة X (تويتر سابقاً) رغم كونه موثق بشارة التوثيق الرمادية إلا أنه مزيف ينتحل صفة (رغد صدام حسين)". مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، كشفت حقيقية الامر، قائلة: "الحساب والمنشور مزيفان، إذ أن الحساب الذي شارك هذا المنشور على منصة X (تويتر سابقاً) رغم كونه موثق بشارة التوثيق الرمادية إلا أنه مزيف ينتحل صفة (رغد صدام حسين)".



وأضافت، أن "حسابها الرسمي الموثق بالعلامة الزرقاء يكون معرفاً بـ(RghadSaddam) وليس (RghadSaddam1) كما يظهر في الحساب المزيف، وأيضاً يلاحظ أن الحساب المزيف انضم إلى إكس عام 2022 خلاف حسابها الرسمي المنضم عام 2016، وبمراجعة كلا الحسابين نجد أن المزيف لم يشارك سوى عدداً محدوداً جداً من المنشورات معظمها شاركها مؤخراً خلاف الحساب الرسمي الذي تزيد مشاركاته عن ألفي منشور".



وذكرت التقنية: "بمراجعة حساب (رغد صدام حسين) الرسمي على X، نجد أنها لم تشارك أي منشور مماثل لما شاركه الحساب المزيف، بالإضافة إلى ذلك فقد شاركت في 7 تشرين الأول 2023، مقطع فيديو للرئيس العراقي الأسبق (صدام حسين) مرفقاً بوصف "النصر لأهلنا في الأرض المقدسة، رحم الله أبطال فلسطين والشفاء العاجل للجرحى". وأضافت، أن "حسابها الرسمي الموثق بالعلامة الزرقاء يكون معرفاً بـ(RghadSaddam) وليس (RghadSaddam1) كما يظهر في الحساب المزيف، وأيضاً يلاحظ أن الحساب المزيف انضم إلى إكس عام 2022 خلاف حسابها الرسمي المنضم عام 2016، وبمراجعة كلا الحسابين نجد أن المزيف لم يشارك سوى عدداً محدوداً جداً من المنشورات معظمها شاركها مؤخراً خلاف الحساب الرسمي الذي تزيد مشاركاته عن ألفي منشور".وذكرت التقنية: "بمراجعة حساب (رغد صدام حسين) الرسمي على X، نجد أنها لم تشارك أي منشور مماثل لما شاركه الحساب المزيف، بالإضافة إلى ذلك فقد شاركت في 7 تشرين الأول 2023، مقطع فيديو للرئيس العراقي الأسبق (صدام حسين) مرفقاً بوصف "النصر لأهلنا في الأرض المقدسة، رحم الله أبطال فلسطين والشفاء العاجل للجرحى".