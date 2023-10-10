Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تؤكد: لا نخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر العربي الـ13 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني

محليات

2023-10-10 | 07:21
بغداد تحتضن أعمال المؤتمر العربي الـ13 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني
187 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

انطلقت اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء المؤسسات التدريبية والتأهيل الأمني والذي تستمر أعماله ليومي 10- 11 تشرين الأول 2023، برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي وممثلين عن عدد من الدول العربية والبعثات الأجنبية.

وافتتح الشمري، أعمال هذا المؤتمر بكلمة نقل في مقدمتها تحيات وسلام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مرحبا بجميع الحاضرين في بلدهم الثاني، مشيراً الى أن هذا المؤتمر سيكون جزءا من رفع مستوى التدريب الأمني وبناء القدرات للدول المشاركة، مبيناً أن الحضور المبارك يعكس الرغبة الشديدة للنهوض بمستوى الأداء الأمني في دولنا العربية، متمنياً للجميع التوفيق في مهام عملهم، وفقا لبيان لوزارة الداخلية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية العراقية تحملت مسؤولية أمنية عالية نيابة عن العالم أجمع في مواجهة أبشع هجمة عرفها التأريخ تمثلت بعصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية وكانت قواتنا الأمنية والحشد الشعبي كالبنيان المرصوص للقضاء على هذه العصابات وقدموا التضحيات الكبيرة، مبينا أن جمهورية العراق تتشرف باحتضان هذا المؤتمر لنقل وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب الأمني.

الى ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان كلمة استهلها بتقديم التعازي الى شهداء فلسطين الحبيبة وفاجعة حادثة قضاء الحمدانية وليبيا والمغرب، سائلاً الله الرحمة والغفران لجميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع في عراق العروبة، مقدما الشكر والعرفان إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على العناية الفائقة التي يحيط بها العمل الأمني العربي، مقدماً شكره وتقديره العاليين أيضاً لوزير الداخلية لما يوليه من رعاية لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبه الأمني المعني بشؤون الأجهزة الأمنية الساندة وما يبذله أيضا مساعدوه كافة في هذا العمل المشترك.

وأكد أن هذا المؤتمر يأتي لتعزيز عمل أجهزة الأمن العربية، خاصة أنه ينعقد في كنف الشرطة العراقية الباسلة التي حققت العديد من الإنجازات وحققت كذلك مكانة مرموقة وتعد مصدر إلهام لجميع أجهزة الشرطة العربية، مشددا على الاستفادة من التجربة العراقية في تدريب رجال الشرطة، مشيرا الى أن تكاتف أجهزة الأمن العراقية مكنها وبكل جدارة من دحر الإرهاب وهزيمته، متمنياً في ختام حديثه النجاح لهذا المؤتمر والخروج بتوصيات ومخرجات مهمة لتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني.

وتخلل هذا المؤتمر العديد من الفعاليات من بينها زيارة متحف الشرطة الاتحادية ونصب الشهداء فيها وعرض فيلم وثائقي عن مستوى التدريب في تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ١٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-10
Play
ساحة الطيران - الحلقة ١٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-10
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
Play
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-09
Play
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
Play
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
Play
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
عشرين
Play
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
Play
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
Play
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
Play
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Play
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Biotic
Play
Biotic
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
Play
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ١٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-10
Play
ساحة الطيران - الحلقة ١٢٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-10
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
Play
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-09
Play
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
Play
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
Play
مشاكل انقطاع الانترنت في العراق - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-09
عشرين
Play
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
Play
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
Play
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
Play
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Play
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Biotic
Play
Biotic
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
Play
احذروا تناول سمك البلطي شبيه الشانك - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-10-06
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.