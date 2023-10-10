العراق يستأنف رحلاته الجوية الى الصين

ونقلت وزارة النقل عن السعداوي قوله في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، انه "نظرا لزيادة طلبات السفر الى جمهورية الصين الشعبية، وفي ظل الإقبال المتزايد على رحلات الطائر الاخضر في المطارات العراقية، عملت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على تشغيل خط بغداد ـ كوانجو، ضمن رحلات الناقل الوطني".وأضاف السعداوي، انه "بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الأول، استأنفت الشركة العامة للخطوط الجوية رحلاتها المباشرة الى جمهورية الصين الشعبية، وستكون بواقع رحلتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء وحسب جداول الرحلات".