دعا المجمع الفقهي العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، الى صلاة موحدة في بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني.

وقال المجمع في بيان حمل عنوان (جمعة طوفان الأقصى)، "تضامناً مع الشعب الفلسطيني المجاهد يدعوكم المجمع الفقهي العراقي للحضور والمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة في جامع الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بتاريخ 13 تشرين الاول 2023 مع وقفة تضامنية ومسيرة بعد الصلاة لمساندة الشعب الفلسطيني في قضاياه المصيرية".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، امس الاثنين، الى تظاهرات مليونية موحدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد نصرة لفلسطين.