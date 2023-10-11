مواقع التواصل تضج بوفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم.. اليك الحقيقة

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده "الفنان محمد حسين عبد الرحيم في ذمة الله".

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام"، المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت، أن "الادعاء المتداول مزيف، إذ لا يزال الفنان الفلسطيني المولود والمقيم في العراق (محمد حسين عبد الرحيم) حياً يرزق ولا صحة لخبر وفاته، حيث نفى قريبه الفنان (زهير محمد رشيد) عبر منشور له على صفحته الشخصية بتأريخ 10 تشرين الأول 2023، جاء فيه (الخال الحبيب الاستاذ محمد حسين عبد الرحيم صديقكم واخيكم بألف خير ولله الحمد)".



وأضافت: "أيضاً، لم تتناول وسائل الإعلام خصوصاً المهتمة بالشأن الفني أو نقابة الفنانين العراقيين خبراً مماثلاً عن وفاة الفنان المذكور".



من هو محمد حسين عبد الرحيم؟



هو ممثل فلسطيني ولد في 25 شباط 1955، في العراق، له العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية منها (ألف عافية) و (بيت ابو هيلة) و (حايط انصيص)، كما قام بدور البطولة في أفلام (وجهان في الصورة) و (مكان في الغد)، أما بدايته التلفزيونية فكانت عام 1979 بمسلسل (محطات الذاكرة).