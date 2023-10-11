فتوى تُحرم "العمولة" بين الطبيب والصيدلاني في كردستان

وقال عضو المجلس حسن خوشناو في حديث للصحيفة الرسمية، إنه لا "يجوز ويحرم على الطبيب أن يخالف آداب مهنته، ويتطلب أن يمارس عمله بكل اتقان وتفانٍ في نصحه للمريض وتقديم العلاج له ولا يجوز أن يقدم مصلحته في ذلك على مصلحة المريض، كما يجب أن يتوخى الطبيب الحرص على حالة مراجعيه".وأضاف أن "الكثير من الأطباء استغلوا مهنة الطب، علاوة على عملهم الاتفاق مع الصيدلي وصاحب المختبر وإدارة المستشفى وغيرها بعقد الصفقات المالية والحصول على نسبة من المبيعات والأرباح المترتبة على ذلك، وبذلك تحول من طبيب يرفق بالمريض ويخفف من معاناته إلى انسان مادي يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من معاناتهم".