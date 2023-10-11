الحاجة لدرجات وظيفية أكثر.. توضيح من التربية بشأن طلبات تعيين المحاضرين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إنَّ عملية الفرز والتدقيق لأسماء المتقدمين لتعيينات المحاضرين بصفة عقود، ما زالت مستمرة، وأن هناك تكثيفاً للجهود من إجل إكمالها بفترة وجيزة بهدف سد الشواغر في المدارس لمختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية، بحسب الصحيفة الرسمية.وتابع أنَّ اللجان المكلفة بموضوع التعيينات تتابع بشكل دقيق عملية الفرز والتدقيق، إذ أن هناك تأكيداً من قبل وزير التربية، فضلاً عن الإشراف المباشر من قبله على هذه العملية من أجل تحقيق الشفافية في اختيار المقبولين، وأخذ كل متقدم استحقاقه في التعيين.ولفت السيد إلى عدم تحديد أي موعد لإعلان أسماء المتعينين لغاية الآن، وربما سيعلن خلال المدة المقبلة جزء منها عبر المواقع الرسمية الخاصة بالوزارة حصراً.وأشار السيد إلى أنَّ الوزارة بحاجة لدرجات وظيفية أخرى، لكن ذلك مرتبط بما يرد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة تحديداً بغية سد النقص الحاصل من الإداريين أو موظفي الخدمة وغيرهم في المدارس الابتدائية والثانوية.