بمشاركة 21 دولة عربية.. بغداد تحتضن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين هاشم، إن "الاجتماع سيكون برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة 21 دولة عربية"، مشيرا إلى أن "15 وزير عدل عربيا أكدوا حضورهم الاجتماع، في حين ستمثل بقية الدول بوكلاء وزارات العدل فيها أو سفرائها في العراق"، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.وأضاف هاشم، أن "وزارة العدل على أتم الاستعداد لعقد هذه الدورة المهمة، بعد أن أكد العراق ضرورة الانفتاح على جميع الدول العربية بشتى الاتجاهات كما جاء في البرنامج الحكومي".وكشف المتحدث باسم وزارة العدل، عن أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية سيحضر الاجتماع، إلى جانب الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية محمد الأمين ولد اكيك، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت".وبين أن "جدول أعمال الاجتماع سيتضمن مناقشة قوانين عربية استرشادية، والانضمام للاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات العربية المتعلقة بالقانون والقضاء والعمل العدلي"، مشيرا إلى أنه "سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي قبل يوم من اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، ويقر جدول الأعمال وكل تفاصيل المؤتمر، وسيرأس المكتب وزير العدل السعودي والدولة المضيفة، بعضوية 8 دول".وأوضح هاشم، أن "العراق ممثلا بوزير العدل خالد شواني، بذل أقصى الجهود الدبلوماسية في إقناع وزراء العدل العرب بعقد هذا الاجتماع في العراق، بعد رغبة عدد من الدول في عقده، لكونه يعد من الاجتماعات المهمة في جامعة الدول العربية".