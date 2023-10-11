إغلاق 149 وهذا ما تبقى منها.. الأرقام الكاملة عن مخيمات النازحين في العراق

وقال الوكيل الفني في الوزارة جاسم العطية إن الوزارة عازمة على إنهاء ملف النزوح بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام المقبل، إذا ما تم حل جميع المشكلات العالقة بما يخص العودة الطوعية، لاسيما في مخيمات إقليم كردستان، لأن المخيمات تابعة إدارياً إلى حكومة الإقليم ودور وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية يكمن في متابعة وتقديم الدعم الغذائي والصحي والمالي لهذه الأسر والتعاون المشترك في دعم النازحين في أزمتهم والابتعاد عن التجاذبات السياسية من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بالعودة الطوعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ونوه بأن عودة النازحين وإنهاء ملفهم يأتيان ضمن صلاحية حكومة إقليم كردستان حصراً، مناشداً رئيس حكومة الإقليم بالتدخل لحسم هذا الملف.وبيَّن أن هناك خطة خاصة بالتنسيق مع حكومة الإقليم لتقديم الدعم للنازحين لمدة عام بعد عودتهم بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية.وأشار العطية إلى تمكن الوزارة من إغلاق أكثر من 149 مخيماً خلال الأعوام الماضية، ولم يتبقَّ سوى 27 مخيماً يقطنها نحو 34 ألف أسرة، موزعة بين 26 مخيماً في إقليم كردستان، ومخيم واحد في جنوب نينوى (مخيم الهول) الذي تقطنه الأسر العائدة من سوريا.وأشاد العطية بدور حكومة الإقليم في استيعاب هذه الأسر خلال أزمة النزوح، داعياً الجهات المعنية إلى التعاون مع الوزارة لحل المشكلات العالقة من أجل مساعدتهم على العودة إلى مناطقهم.وتابع أن إغلاق مخيمات الخازر وحسن شام وزمار ربما يتم قريباً، وسيجري التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل محاسبة بعض المطلوبين ممن يقطنون هذه المخيمات على الرغم من عرضهم أمام محاكم الإقليم، إلا أن مشكلاتهم ما زالت عالقة في محاكم الحكومة الاتحادية.ونوه العطية بتشكيل لجان من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية الاتحادية والإقليم لوضع آلية واضحة لحسم ملف النازحين في مخيمات الخازر وحسن شام وزمار.