الإعدام بحق مدان ذبح طفلا في سوق شعبي بالنجف

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المدان قام بشراء سكين وذبح بها الطفل البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما وفصل رأسه عن جسده في سوق حي الأنصار في مدينة النجف وأمام أنظار جموع من الناس المتواجدين".وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المـادة 406 /1/ج مـن قـانون العقوبات".