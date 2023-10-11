الكويت تعتقل 4 صيادين عراقيين وترفض تسليمهم.. مسؤول يكشف للسومرية التفاصيل

وقال عيسى في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خفر السواحل الكويتية اعتقلت قبل يومين 4 صيادين عراقيين خلال ممارسة أعمالهم في خور عبد الله وتم نقلهم الى الكويت"، مشيرا الى ان "أحد الصيادين العراقيين مصاب بجروح بمنطقة اليد"، لافتا الى ان "قيادة ام القصر طالبت بأسماء الصيادين".وأشار رئيس جمعية الصيادين الى ان "قيادة ام القصر وجهت مطالبات عديدة لإعادة الصيادين الى السلطات العراقية"، مبينا انه "لغاية الان لم يتم تسليمهم الى قيادة ام القصر".وتابع رئيس جمعية الصيادين، ان "هناك شهود عيان في خور عبد الله على حادثة الاعتقال الصيادين الأربعة من قبل خفر السواحل الكويتية".