ديالى.. شاب يبتلع "هاتف" وفريق طبي ينجح باستخراجه (صور)

وقال الاعلام في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " شابا يبلغ من العمر 30 عاما قام بابتلاع هاتف محمول واستقر في معدته". مشيرا الى ان " فريقا طبيا ضمن مستشفى بعقوبة بمحافظة ديالى نجح باستخراجه".وأضاف انه "تمت عملية الاستخراج من قبل الدكتور ساجد علي حسين واختصاصية التخديروالعناية المركزة رويدة عبد الكريم والكادر كل من حاتم كريم عبد مؤمن مصلح الدين حيدر عبد الرحيم معن قاسم مجيد وكادر التخدير المساعد".