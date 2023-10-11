بعمر الـ 30 عاماً.. سيدة تنجب ثلاثة توائم ذكور بالبصرة (صورة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشفى ابي الخصيب العام في البصرة شهد ولادة ثلاثة توائم ذكور لسيدة بعمر الـ(30) عاماً".ادناه الصورة: