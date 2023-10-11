استقدام مدراء هيئة استثمار بابل الحالي والسابق والأسبق

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين العامين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي؛ على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".وأضافت الدائرة، أنَّ "المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات؛ لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على (٤) قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة؛ بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع".ولفتت إلى أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل". ولم يتطرق بيان النزاهة إلى أسماء المدراء الذين جرى استقدامهم.