أربيل تغلق 7 قاعات مخالفة لشروط السلامة

وقال المتحدث الرسمي للمديرية المقدم كاروان ميراودلي في تصريح لجريدة الصباح الرسمية، إنّ "الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم لمتابعة إجراءات السلامة، شملت تشكيل لجان تابعة لمديرية الدفاع المدني لغرض تفتيش ومراجعة جميع قاعات الاحتفالات والاماكن العامة، حيث تولى نائب المحافظ رئاسة هذه اللجان".وأشار ميراودلي، الى "تحديد آلية العمل وكيفية سير عمل اللجان لهذا الغرض، وتمت أول حملة متابعة في أربيل مؤخراً، تم خلالها رصد 7 قاعات تفتقر لشروط الأمان والسلامة من بين ثماني تم تفتيشها، حيث تم إغلاقها لمدة محددة لحين الالتزام بالضوابط ومن ثم منحها الفرصة لتشغيلها مرة أخرى بعد التأكد من إتمام الإصلاحات.وبعد فاجعة حريق قاعة الأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أطلق أغلب المحافظات العراقية حملات لمتابعة قاعات المناسبات والفنادق والمطاعم وإغلاق المخالف منها لشروط السلامة والأمان.