بغداد تضم 1300 مجمع سكني عشوائي.. هذه التفاصيل الكاملة لقرار 320

وبيَّن العطا أنَّ بغداد تضم 1300 مجمع سكني عشوائي ما بين زراعي وسكني غير مستوفية للإجراءات القانونية في الحصول على سكن، منوهاً بأنَّ تلك العشوائيات أثرت سلباً في الخدمات وتسببت في عدم الحفاظ على المعايير البيئية المستخدمة في السكن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ونوه بأنَّ المحافظة تسعى إلى معالجة هذه العشوائيات من خلال التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وكذلك إيجاد البدائل لإزالة العشوائيات في المناطق غير المشمولة بهذا القرار والتي تقع خارج الحدود البلدية للعاصمة وكذلك غير النظامية من خلال تعويض قاطنيها أو شمولهم بوحدات سكنية.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار نبيل الصفار، أنَّ العشوائيات انتشرت بشكل كبير في البلاد وباتت تؤثر في المشاريع والخدمات المنفذة ومشاريع البنى التحتية لما تشكله من ضغط شديد عليها، مفصحاً عن أنه ومنذ العام 2019 تنسق الوزارة مع منظمة اليونيسيف من أجل حل مشكلة العشوائيات بجميع أشكالها، بهدف إعداد معالجة حقيقية لها.وبين أنَّ قرار مجلس الوزراء رقم 320 المتضمن تمليك الوحدات السكنية العشوائية يعد قراراً مهماً لحل جزء كبير من المشكلة، بيد أنَّ المرحلة المقبلة تشكل خطراً كبيراً بسبب شح المياه وهجرة المواطنين من الأرياف والأهوار إلى مركز المدينة واضطرارهم إلى السكن في العشوائيات الأمر الذي يتطلب إعداد دراسة دقيقة لتقليل الاعتماد على العشوائيات في الحصول على السكن، وفقا للصحيفة.