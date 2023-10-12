وقال الحسناوي في حديث لـ"السومرية"، إنه "بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، اليوم، تمت الإشارة الى آفة المخدرات ومشاكلها في المجتمع"، مبينا أن "وزارة الصحة تعمل على عدة مستويات، المستوى الأول يتعلق بضبط الحدود ومشاركة المعلومات مع دول الجوار للقضاء على دخول المخدرات للعراق".وأضاف الحسناوي، أن "المستوى الثاني يتمثل بالوعي المجتمعي، والمستوى الثالث يتمثل بالعلاج"، مشيرا الى أن "جهود الوزارة في علاج المدمنين تمثلت بافتتاح مركز القناة في بغداد، وقريبا سنفتتح مركز الحياة في محافظة الديوانية، بالإضافة الى إنشاء خمسة مراكز أخرى في محافظات مختلفة".وتابع وزير الصحة، أن "جهود الوزارة تركزت أيضا على توفير الأدوية لحالات الإدمان إضافة الى تدريب الكوادر العاملة في هذه المراكز"، واصفا الأعداد التي تخضع للعلاج بـ"الجيدة جدا".يشار الى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة أعداد المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة في الكثير من المحافظات، فيما تحاول الجهات الحكومية كبح جماح هذه الظاهرة من خلال تشديد الإجراءات على الحدود إضافة الى ملاحقة المتاجرين بها، فيما رفعت الجهات الأمنية الحق القانون بالنسبة للراغبين بالإقلاع عن هذه الممنوعات والخضوع لعمليات إعادة التأهيل في المراكز الخاصة للإدمان.