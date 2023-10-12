طقس العراق.. فرص لتساقط الأمطار مطلع الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة، أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".