مشروع مجاري متلكئ يبتلع إحدى الشاحنات في الموصل (فيديو)

ووثق مراسل "السومرية" هناك هذه الواقعة بتصوير مقطع فيديو يوضح غوص إطارات الشاحنة بالكامل في إحدى شوارع منطقة السجن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.وأضاف المراسل، أن هذه المنطقة شهدت تلكؤ مشروع للمجاري بقي قيد الإنجاز منذ سنوات، مما أدى الى تهالك الطرق القريبة منه وتسببه بحوادث مرورية كثيرة، فضلا عن ضياع أموال الدولة في استمرار عدم إنجازه.