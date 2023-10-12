عبر كمرك سفوان الحدودي.. تصدير منتجات عراقية الى الكويت

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ارساليات منتجات عراقية من (مادة الجت المكبوس، ومادة الثرمستون) تم تصديرها الى الجانب الكويتي بعد اكمال الإجراءات القانونية لتصديرها".واشارت، الى "تسهيل وتبسيط اجراءات التصدير تشجيعا للمنتج الوطني والصناعيين والمزارعين العراقيين".