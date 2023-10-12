التربية تصدر قراراً يسمح لطلبة المراحل المنتهية بتأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في جلستها المنعقدة اليوم أصدرت قراراً يسمح لطلبة المراحل المنتهية بتأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي وكالآتي: -*السماح لتلاميذ السادس الابتدائي من الذين أكملوا بدرس او درسين اداء الامتحان الدور الثاني التكميلي.*السماح لطلبة الثالث المتوسط الذين أكملوا بدرس او درسين او ثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني التكميلي.*السماح لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة تأدية امتحانات الدور الثاني التكميلي لجميع الدروس التي أكملوا فيها.وصرح المكتب الإعلامي في الوزارة ان القرار جاء مراعاة لظروف الطلبة بسبب الغاء العمل بنظام الاحيائي والتطبيقي واعتماد الفرعين العلمي والادبي وانتهاء العمل بنظام تكييف المناهج.