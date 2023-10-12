الأمانة العامة تصدر توقيتات بدء وانتهاء الدوام الرسمي في بغداد (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي اطلعت السومرية نيوز عليها، "قسمت لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤسسات الرسمية لعدة مجموعات داخل كل مجموعة ثلاث فئات ولكل فئة وقت لبداية الدوام الرسمي ونهايته".الوثائق ادناه: