التربية: الموافقة على قبول الطلبة الخارجيين الناجحين في المدارس (وثيقة)

وقالت التربية في وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "حصلت الموافقات الأصولية على قبول الطلبة الخارجيين الناجحين في الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة كالتالي:1- في حال كون الطالب الخارجي خريج الدراسة المتوسطة وعمره ضمن الاعمار المحددة في المدارس الصباحية يسمح له بالدوام فيها.2- في حال كون العمر الزمني للطالب الخارجي خارج الدراسة المتوسطة لا يسمح له بالدوام في المدارس الصباحية ويتم قبوله في المدارس المسائية".