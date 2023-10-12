وزير الثقافة يقترح تأسيس فرقتين فنيتين لقصار القامة

ويتضمن اقتراح الوزير وطرحه خلال اللقاء الذي أقيم بمقر الوزارة في بغداد، تأسيس فرقة مسرحية واخرى للفلكلور الشعبي مكوّنة من أعضاء الجمعية، وتقديم كل الدعم والتسهيلات من حيث النصوص والإخراج وقاعات التدريب والازياء بالمجان.وتضمن المقترح كذلك، تخصيص كل العائدات المالية للعروض الخاصة بهم للجمعية، إضافة الى امكانية التعاون مع وزارة التربية لتقديم عروض برسائل ايجابية موجّهة داخل المدارس في بغداد والمحافظات.وأعرب الوزير على هامش اللقاء، عن سعادته بلقاء أعضاء هذه الجمعية، التي يزيد عدد المنتسبين اليها في بغداد وحدها عن 450 شخصاً من كلا الجنسين، وفيهم من الموظفين والفنّانين والكُتّاب والعاملين في مجالات مختلفة من مهن وحِرف وصناعات.من جانبه، قدم الوفد الوزير، بعض الطروحات والإشكالات التي يعانون منها، والعوائق التي تحول دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.