بالصور من ساحة التحرير.. اجتماع للجنة المنظمة للوقفة التضامنية مع "غزة"

تنشر السومرية نيوز، صورا من اجتماع اللجنة المنظمة للوقفة التضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل "غزة" بساحة التحرير للتباحث في الامور اللوجستية والفنية الخاصة بتنظيم الوقفة.

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الخروج بتظاهرة مليونيه تضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة. ادناه الصور:

