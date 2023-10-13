طقس العراق حتى الثلاثاء.. انخفاض بدرجات الحرارة مصحوب بغبار وغيوم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في المنطقة الوسطى صحواً واحياناً يكون غائما جزئيا، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر ليلاً، اما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الاثنين صحواً مع بعض الغيوم والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر متفرقة، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".