بث حي ومباشر لمليونية نصرة فلسطين على شاشة السومرية الان

السومرية نيوز – محليات



تنقل فضائية السومرية، بثا مباشرا للتظاهرة المليونية لنصرة فلسطين من ساحة التحرير وسط بغداد.



وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعا الى التجمع في ساحة التحرير اليوم الجمعة لنصرة فلسطين على الاحتلال الصهيوني.