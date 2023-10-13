قيادات صدرية للسومرية: سنقول كلمة حق بوجه الخونة والعملاء والاحتلال (فيديو)

وقال مسؤول مكتب السيد الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري للسومرية نيوز، "اليوم هنا في سالحة التحرير تظاهرة مليونية دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وشاهدنا الفسيفساء الجميلة للشعب العراقي بكل اطيافه والأقليات وشاهدنا الغيرة العراقية الحقيقة التي وقفت الى جانب إخواننا في غزة الذين حققوا نصراً كبيراً على الغزاة وعلى الصهيوامريكية".وأضاف، "إسرائيل كانت تتبجح بقوتها ومتانتها، سواء كانت على المستوى العددي أو التكنلوجي المتطورة التي أدعو بها، لكن بفضل الله والمجاهدين قد انتصروا عليهم بنصر كبير وتسببوا بحراج للظلام للصهيوامريكية".الى ذلك، أكد حازم الأعرجي وكيل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر للسومرية نيوز، ان "اليوم الشعب العراقي بالعرب والاكراد والتركمان والسنة والشيعة وحتى المسيح سيقولون كلمتهم الرافضة للاحتلال والتطبيع والخونة والمساندة للمقاومة الفلسطينية، نحن معكم الابطال المقاومين"، مشيرا الى ان "اليوم الشعب العراقي ومن ساحة العز والشرف ساحة التحرير سيقول، نعم نعم للمقاومة كلا كلا إسرائيل كلا كلا للتطبيع، وهذه الكلمة كلمة حق بوجه السلطان الجائر والخونة والعملاء والاحتلال".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي، إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد "إسرائيل"، فيما قال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، نقلا عن الأخير، "أيها المتظاهرون الزاحفون الى بغداد الحبيبة.. لتكن الأكفان زيّكم الموحّد لكي ترعبوا الأعداء".