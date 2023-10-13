بالتزامن مع ساحة التحرير.. تظاهرة لنصرة فلسطين في الاعظمية ببغداد (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "العشرات من أبناء مدينة الاعظمية، توافدوا الى جامع اب حنيفة النعمان، لأداء صلاة موحدة نصرة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، دعا المجمع الفقهي العراقي، الى صلاة موحدة في بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني.وذكر المجمع في بيان حمل عنوان (جمعة طوفان الأقصى)، "تضامناً مع الشعب الفلسطيني المجاهد يدعوكم المجمع الفقهي العراقي للحضور والمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة في جامع الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بتاريخ 13 تشرين الاول 2023 مع وقفة تضامنية ومسيرة بعد الصلاة لمساندة الشعب الفلسطيني في قضاياه المصيرية".وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، الاثنين، الى تظاهرات مليونية موحدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد نصرة ل‍فلسطين.