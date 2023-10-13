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السومرية توثق لحظة احراق العلم الإسرائيلي في ساحة التحرير
محليات
السومرية نيوز – محليات
وثقت عدسة السومرية، اليوم الجمعة 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لحظة احراق العلم الإسرائيلي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
2023-10-13 | 05:00
Alsumaria Tv
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السومرية توثق لحظة احراق العلم الإسرائيلي في ساحة التحرير
المصدر:
السومرية نيوز
1,173 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
وثقت عدسة السومرية، اليوم الجمعة 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لحظة احراق العلم الإسرائيلي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
الصور ادناه:
انطلقت، صباح اليوم الجمعة، تظاهرة لأنصار التيار الصدري بساحة التحرير في بغداد، لمساندة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي، إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد "إسرائيل"، فيما قال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، نقلا عن الأخير، "أيها المتظاهرون الزاحفون الى بغداد الحبيبة.. لتكن الأكفان زيّكم الموحّد لكي ترعبوا الأعداء".
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