مصرع شخصين داخل سيارة بانهيار جسر قيد الإنشاء في ميسان (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



لقي شخصان مصرعهما في محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بعد انهيار جسر قيد الإنشاء فوق سيارتهما في محافظة ميسان.



وبحسب شهود عيان تحدثوا لمراسل "السومرية"، فإن أعمدة جسر قيد الإنشاء في فلكة ناحية المشرح بمحافظة ميسان، سقطت، ظهر اليوم، على سيارة مدنية نوع (بيك آب) ما أدى الى وفاتهما.







يشار الى ان أغلب المحافظات العراقية تشكو من تلكؤ المشاريع وعدم جودة البعض منها، ما تسبب بحوادث كثيرة في الأرواح والممتلكات.



