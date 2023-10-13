النخيل المحيط بسياج مدينة البصرة الرياضية يلفظ أنفاسه الأخيرة (صور)

واستغرب المتداولون عدم الاعتناء بهذه النخيل وسقيها بالماء حتى أصبحت صفراء، في دلالة على موتها او اقترابه، كما اعتبروها جزءا مهما من زينة المدينة الرياضية التي كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة، مشددين على الاعتناء بجميع تفاصيل هذه المدينة.وارتفعت المطالبات بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأشجار في محيط المدينة الرياضية، وضرورة محاسبة المقصرين في عملهم.