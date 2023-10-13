متنبئ جوي يحذر من تشكل موجات غبار في هذه الأيام



السومرية نيوز - محليات



حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، من تشكل موجات غبار في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

وقال عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، اليوم، إن هناك "تحذيرات جوية من تشكل موجات غبار في مدن غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط وبعض مناطق الشمال، ليل الاحد وصباح الاثنين".



وأوضح أن "موجات الغبار هذه تؤثر في تردٍ واضحٍ لمديات الرؤية الأفقية وزيادة تركيز الملوثات في الأجواء"، مبينا أنها "تستوجب الحذر، وأخذ الاحتياطات الضرورية".