تصاعد للغبار وارتفاع بالحرارة.. إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشمالية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد."وأضافت، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر رعدية في اماكن متفرقة في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية من البلاد، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".