وزير الصحة من النجف: خطتنا تتضمن انشاء عدد من المشاريع الصحية الجديدة

السومرية نيوز – محليات



وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، الى محافظة النجف الأشرف لمتابعة الواقع الصحي في المحافظة فيما أكد أن خطة الوزارة ضمن البرنامج الحكومي تتضمن انشاء عدد من المشاريع الصحية الجديدة.







وأضاف البيان أن "الحسناوي بحث مع محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي الواقع الصحي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الصحية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن القطاع الصحي"، مشيرا الى أن "اللقاء شهد ايضا بحث واقع المؤسسات الصحية في النجف والخدمات المقدمة وإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة واعمار وتأهيل المستشفيات الحالية".



وأكد الحسناوي على "خطة الوزارة لتطوير والتوسع بالخدمات الصحية المقدمة"، مبينا أن "الوزارة لديها خطة وضمن البرنامج الحكومي انشاء عدد من المشاريع الصحية الجديدة وضمن التخصصات التي تحتاجها المحافظة ".



وتابع البيان أن "الزيارة تأتي ضمن البرنامج الحكومي للتواصل مع المحافظات والادارات المحلية ومتابعة الواقع الصحي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الصحية". الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحسناوي وصل الى النجف الأشرف لمتابعة الواقع الصحي ولافتتاح عدد من المشاريع الصحية الجديدة".وأضاف البيان أن "الحسناوي بحث مع محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي الواقع الصحي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الصحية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن القطاع الصحي"، مشيرا الى أن "اللقاء شهد ايضا بحث واقع المؤسسات الصحية في النجف والخدمات المقدمة وإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة واعمار وتأهيل المستشفيات الحالية".وأكد الحسناوي على "خطة الوزارة لتطوير والتوسع بالخدمات الصحية المقدمة"، مبينا أن "الوزارة لديها خطة وضمن البرنامج الحكومي انشاء عدد من المشاريع الصحية الجديدة وضمن التخصصات التي تحتاجها المحافظة ".وتابع البيان أن "الزيارة تأتي ضمن البرنامج الحكومي للتواصل مع المحافظات والادارات المحلية ومتابعة الواقع الصحي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع الصحية".

وبعدها، افتتح الحسناوي، مستشفى الحرية العام في محافظة النجف الإشرف سعة (50) سريرا بحضور المحافظ ماجد الوائلي.



وجرى الافتتاح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف وشيوخ ووجهاء الناحية ومدراء الدوائر الخدمية وعدد من الشخصيات.



وبين الوزير انه "ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء والذي يشكل القطاع الصحي من أولويات الحكومة تم افتتاح المستشفى والتي تعد اول مستشفى تفتتح في النواحي ضمن البرنامج الحكومي للاهتمام بالخدمات الصحية في الاقضية والنواحي".



وأشار الى ان "المستشفى شيدت على مساحة (10) الاف متر بسعة (50) سريرا وتحتوي على (5) ردهات و (5) استشاريات للباطنية والجراحية والنسائية والأطفال والأسنان"، مبينا ان "المستشفى تضم ردهة خاصة للخدج مجهزة بالحاضنات و(4) صالات للعمليات الكبرى والولادة".



وأفاد الحسناوي ان "المستشفى زودت بوحدات للأشعة والسونار وتخطيط القلب ومصرف للدم و تضم دار للأطباء وجهزت بأحدث الاجهزة الطبية المتطورة والأدوية والمستلزمات"، منوها إلى انها "تحتوي على طوارئ بثلاث ردهات للنساء والرجال والأطفال سعة (19) سريرا و مختبر متطور ومذخر دوائي ومركز للاسعاف الفوري يحتوي (4) عجلات اسعاف فضلا عن تجهيزها بمنظومات متطورة للاطفاء والتبريد المركزي وكاميرات المراقبة".



وأوضح الوزير ان "البرنامج الحكومي سيركز على تطوير الواقع الصحي في الاقضية والنواحي وليس مراكز المدن فقط وهناك برنامج وخطة لدى الوزارة لبناء 16 مستشفى سعة 100 سرير في الاقضية والنواحي بعموم المحافظات".