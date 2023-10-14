بينهم نائب و3 وزراء سابقين.. أوامر قبض واستقدام تلاحق مسؤولين كبار

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (34) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء"، مُشيرةً الى أنَّ "الأوامر التي صدرت بحقّ (32) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 /9– 30 /9)، توزَّعت بين (30) أمر استقدام، و(4) أوامر قبضٍ".الدائرة أوضحت أنَّ "الأوامر شملت عضواً سابقاً في مجلس النواب، و(3) وزراء سابقين، إضافة إلى محافظٍ حاليٍّ ومحافظين سابقين، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حالياً، و(11) مديراً عاماً سابقاً، و(2) أسبقين، وعضو مجلس محافظة سابق".