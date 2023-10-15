السومرية تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي (بكافة فروعه) للعام الدراسي 2022 – 2023.



وبحسب بيان لوزارة التربية، وورد لـ السومرية نيوز، فإن "نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (بكافة فروعه) للعام الدراسي 2022 – 2023، الدور الثاني، ستعلن بشكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني".

يرجى الأنتظار بعض الدقائق لتحميل النتائج لكل الفروع والمديريات.



ادناه روابط النتائج: ـ



