بغداد تصحو على زحامات خانقة.. شوارع ممتلئة بالعجلات وسير شبه متوقف (صور)

السومرية نيوز – محليات



صحت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، على زحامات مرورية خانقة وتوقف شبه تام لحركة المركبات في عدة تقاطعات وجسور.

وقال مراسل السومرية، إن شوارع العاصمة وبغداد، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شهدت توقف تام لحركة سير المركبات، مبيناً أن الطريق الذي يبدأ من منطقة البياع باتجاه السيدية مروراً بجسر الجادرية، وصولاً لتقاطع جامعة بغداد، فإنه مزدحم للغاية، وسير فيه شبه متوقف.



وأضاف، أن أبرز الطرق والجسور الأخرى التي شهدت زحاماً مرورياً كثيفاً تمثلت بسريع الدورة تجاه بغداد الجديدة، وكذلك هو الحال في تقاطع مصفى الدورة. وأضاف، أن أبرز الطرق والجسور الأخرى التي شهدت زحاماً مرورياً كثيفاً تمثلت بسريع الدورة تجاه بغداد الجديدة، وكذلك هو الحال في تقاطع مصفى الدورة.



وأوضح، أن حركة سير المركبات في جسر ذو الطابقين شبه متوقفة، بالإضافة الى طريق بغداد السريع الجنوبي هو الاخر شهد زحماً مرورياً.



وأشار الى، أن زحاما مرورياً خانقاً في سريع القادسية الخضراء، ووصل لمقتربات ساحة عباس بن فرناس. وأشار الى، أن زحاما مرورياً خانقاً في سريع القادسية الخضراء، ووصل لمقتربات ساحة عباس بن فرناس.























