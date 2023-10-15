العراق على موعد مع موجة غبار

وقال عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "هذه الليلة، فرص تشكل موجات غبار شمال الانبار وجنوب نينوى بسبب اندفاع هواء بارد من جهة البحر المتوسط يسبب فروقات حرارية تعمل على اثارة الغبار والعواصف الغبارية بعد موسم جاف".وأضاف، أن "موجة الغبار تندفع لتؤثر في وقت متأخر من الليل على صلاح الدين وكركوك واربيل ثم أقل شده على السليمانية".وتابع المتنبئ الجوي، "اما مدن الوسط والفرات الاوسط وباقي مناطق الانبار ومدن الجنوب، متوقع تشكل موجات غبار صباح ونهار الاثنين تكون اقل شدة من المدن أعلاه".