بينها التصديق على أنظمة انتخاب برلمان كردستان.. المفوضية تتخذ عدة قرارات

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عقد جلسة اعتيادية بتأريخ 8/10/2023، وافق فيها على تسجيل الناخبين من مواليد 2006 حصرًا ممن أكمل (18) سنة من عمره في تأريخ 25/ شباط/ 2023 بايومتريًا في محافظات إقليم كردستان، ولمدة (10) عشرة أيام ابتداءً من تأريخ 10/ تشرين الأول الحالي/ 2023؛ ليتمكنوا من المشاركة في عملية انتخاب برلمان إقليم كردستان".كما صدّق المجلس في جلسته، على "أنظمة عملية انتخاب برلمان إقليم كردستان 2024 المتضمنة (نظام الحملات الانتخابية، نظام وكلاء الأحزاب والتحالفات السياسية، نظام وسائل الإعلام واعتماد الإعلاميين، وأنظمة اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين)".وناقش مجلس المفوضين أيضًا "فقرات نظام العد والفرز لعملية انتخاب برلمان إقليم كردستان العراق بما يضمن اجراؤها وفقًا للمعايير الدولية، إذ قرر المجلس إجراء العد والفرز اليدويين لجميع محطات الاقتراع بعد انتهاء عملية العد والفرز الالكترونيين وطباعة تقرير النتائج؛ لغرض المطابقة بين النتائج، فإذا كانت المطابقة تامة يتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكترونيين، وفي حال عدم التطابق تعتمد نتائج العد والفرز اليدويين".وفي الجلسة الاستثنائية ذاتها، "قرر مجلس المفوضين إجراء القرعة الإلكترونية لموظفي الاقتراع يوم الأحد الموافق 22/ تشرين الأول الحالي، على أن يكون إجراء القرعة على مستوى كل محافظة، وآلية التنفيذ إلكترونيًا على مستوى كل مركز تسجيل".وفيما يستمر العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في التحقق من أهلية المرشحين، شكلت مفوضية الانتخابات "لجان الرصد المركزية في المكتب الوطني والفرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية، تتولى رصد المخالفات لمرشحي التحالفات والأحزاب غير المصدّق عليهم من مجلس المفوضين ومتابعتها، وقبل أن يحدد مجلس المفوضين موعدًا لانطلاق الحملات الانتخابية".وأشار البيان الى، أن "اللجان الفرعية رصدت عددًا من التجاوزات والخروقات الخاصة المتضمنة قيام عدد من المرشحين باستخدام الدعاية الانتخابية المبكرة، وتبليغ ممثلي الأحزاب بضرورة رفع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين لنظام الحملات الانتخابية".