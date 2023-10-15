مجلس وزراء العدل العرب يعقد الاجتماع الـ72 للمكتب التنفيذي في بغداد.. هذا جدول الاعمال

السومرية نيوز – محليات



عقد مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، الاجتماع الـ (72) للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة السعودية في العاصمة بغداد، وذلك عشية انعقاد الدورة الـ 39 للمجلس غدا الاثنين، برئاسة العراق.



وقال مراسل السومرية، ان "وزير العدل العراقي خالد شواني افتتح الاجتماع الثاني والسبعون للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب"، مشيرا الى ان "الاجتماع شهد حضور ثماني دول، إلى جانب مشاركة العراق، إذ سيتم إقرار جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وجميع الأوراق التي سيتم طرحها".

وضم الاجتماع كل من الأردن والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، فضلا عن العراق البلد المضيف.

وأكد شواني في كلمته خلال اجتماع اللجنة التحضيرية، "اننا نتشرف الترحيب بكم في بلدكم الثاني العراق ونتطلع للخروج بتوصيات وقرارات ومشاريع تعزز العلاقات العربية".



وأضاف ان "انعقاد اجتماعنا هذا جاء في ظروف بغاية الحساسية لما يعانيه شعبنا في غزة وما تشهده ليبيا والمغرب من كوارث طبيعية"، معربا عن امله "الخروج بتوصيات مهمة خلال الاجتماع".

فيما بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ان جدية العراق دفعتنا الى الحضور الى بغداد وادعو والاخوة وان نعمل بشكل مشترك من أجل مصلحة العدالة والانصاف للمواطنين داخل الوطن العربي.



الى ذلك، قال وزيرة العدل الليبية، "نتطلع الى زيادة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان في العالم العربي ووضع السجناء في العالم العربي".



ادناه جدول الاعمال:





وتستضيف العاصمة العراقية بغداد يوم غد الاثنين الموافق 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولأول مرة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 بمشاركة 21 بلداً.

جدول الاعمال ادناه: